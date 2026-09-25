Nainital News: सीएम धामी आज हल्द्वानी में
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 25 Sep 2026 02:03 AM IST
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हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शुक्रवार को एक दिवसीय भ्रमण पर हल्द्वानी पहुंचेंगे। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि धामी सुबह 10:50 बजे लोहियाहेड हैलीपेड से प्रस्थान कर 11:10 बजे आर्मी हैलीपेड हल्द्वानी पहुंचेंगे। धामी 11:30 बजे एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अपराह्न 1:20 बजे वह यहां से रवाना होकर 1:30 बजे आर्मी हैलीपेड पहुंचेगे। 1:40 बजे वह आर्मी हैलीपेड से देहरादून के लिए रवाना होंगे।
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