Nainital News: सीएपीएफ के पूर्व सैनिकों को मिलेगी नई सुविधाएं
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 06 Sep 2026 01:52 AM IST
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हल्द्वानी।
पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक संगठन की बैठक शनिवार को लालडांठ रोड स्थित कार्यालय में हुई।
सचिव पीयूष तिवारी ने बताया कि हल्द्वानी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों और पूर्व सैनिकों के लिए कई नई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। हल्द्वानी स्थित सीजीएचएस वेलनेस सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसे एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर देगी। इसके बाद आवश्यक फर्नीचर, दवाएं और स्टाफ की तैनाती होगी। सेंट्रल लीकर मैनेजमेंट सिस्टम (सीएलएमएस) का बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ के बीच ऑनलाइन पंजीकरण एकीकरण हो गया है। वहां बीएस टोलिया, डीएस विष्ट, केएस राणा, सीएस मर्तोलिया, डीएस बोरा आदि मौजूद रहे।
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पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक संगठन की बैठक शनिवार को लालडांठ रोड स्थित कार्यालय में हुई।
सचिव पीयूष तिवारी ने बताया कि हल्द्वानी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों और पूर्व सैनिकों के लिए कई नई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। हल्द्वानी स्थित सीजीएचएस वेलनेस सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसे एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर देगी। इसके बाद आवश्यक फर्नीचर, दवाएं और स्टाफ की तैनाती होगी। सेंट्रल लीकर मैनेजमेंट सिस्टम (सीएलएमएस) का बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ के बीच ऑनलाइन पंजीकरण एकीकरण हो गया है। वहां बीएस टोलिया, डीएस विष्ट, केएस राणा, सीएस मर्तोलिया, डीएस बोरा आदि मौजूद रहे।