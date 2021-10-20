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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Admissions to LLB and LLM programs at Kumaun University and SSJ University will be based on merit.

Nainital News: कुमाऊं और एसएसजे विश्वविद्यालय में एलएलबी और एलएलएम में मेरिट से होंगे दाखिले

Sat, 03 Oct 2026 12:15 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 03 Oct 2026 12:15 AM IST
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Admissions to LLB and LLM programs at Kumaun University and SSJ University will be based on merit.
नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा से संबद्ध सभी राजकीय, अशासकीय और स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए एलएलबी और एलएलएम पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वर्ष प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा बल्कि स्नातक के अंकों की मेरिट के आधार पर सीधे दाखिले दिए जाएंगे।
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इच्छुक अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट ukentrance.samarth.edu.in पर जाकर सात से 17 अक्तूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद 23 अक्तूबर को मेरिट सूची जारी होगी और 25 अक्तूबर से काउंसलिंग शुरू होगी। आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 2,050 रुपये व एससी, एसटी व दिव्यांग वर्ग के लिए 1,550 (50 पोर्टल शुल्क सहित) तय किया गया है।
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कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. रीतेश साह ने कहा जिन छात्रों ने पूर्व में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उन्हें दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्हें समर्थ पोर्टल की करेक्शन विंडो के जरिये अपने स्नातक के प्राप्तांकों का विवरण अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा।
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