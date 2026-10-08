फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Action taken against 26 hotels and homestays in Kainchi Dham

नैनीताल: कैंची धाम में 26 होटलों और होम स्टे पर कार्रवाई, दो सील; कई प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट नहीं थी

Thu, 08 Oct 2026 12:04 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Thu, 08 Oct 2026 12:04 PM IST
सार

कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठाकर ओवर-रेटिंग और अनियमितताएं बरतने वाले होटल व होम स्टे संचालकों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। शिकायतों के बाद हुई जांच में 26 इकाइयां कार्रवाई की जद में आईं, जिनमें 22 पर जुर्माना लगाया गया।

विज्ञापन
Action taken against 26 hotels and homestays in Kainchi Dham
कैंची धाम के होटल व होम स्टे के चेकिंग करते पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्या व अन्य। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठाकर कमाई का खेल चला रहे होटल और होम स्टे संचालकों पर प्रशासन का डंडा चला है। शिकायतों और ओवर-रेटिंग की खबर के बाद हुई कार्रवाई में 26 इकाइयां कार्रवाई की जद में आईं जिनमें से22 पर जुर्माना लगाया गया। दो सील और चार को नोटिस थमाया गया। जांच में कहीं रेट लिस्ट गायब मिली तो कहीं पंजीकरण के बिना ही कमरे चल रहे थे।

विज्ञापन

जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्या के नेतृत्व में गठित टीम की बुधवार को कैंची धाम क्षेत्र पहुंची । यहां जांच में सामने आया कि कई प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट तक प्रदर्शित नहीं की गई थी। कुछ संचालक पंजीकृत कमरों से अधिक कमरे चला रहे थे जबकि कुछ इकाइयां बिना पंजीकरण के ही संचालित होती मिलीं। यानी श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच नियमों को ताक पर रखकर कारोबार चलाने का खेल खुलेआम चल रहा था।

विज्ञापन

नियमों से खिलवाड़ कर रहे 26 होटल और होम स्टे संचालक कार्रवाई की जद में आए। इनमें 22 इकाइयों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया जबकि गंभीर अनियमितता व बिना पंजीकरण संचालन मिलने पर दो होम स्टे को तत्काल सील करने के निर्देश दिए गए। चार संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

अमर उजाला ने खोली थी ओवर-रेटिंग की पोल
कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच कुछ होटल और होम स्टे संचालकों की ओर से कथित तौर पर मनमाने किराये वसूलने और ओवर-रेटिंग किए जाने का मामला सामने आया था। अमर उजाला ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर प्रशासन का ध्यान खींचा।

 

दो होम स्टे पर सील की तलवार
गंभीर अनियमितताओं और बिना पंजीकरण संचालन पाए जाने पर हर्षित तिवारी होम स्टे और मारुति होम स्टे का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं मिलने पर हेमंत कुमार मेहता, कांसा माउंटेन, गिरी राज किशोर गुप्ता और विवेक कुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनसे निर्धारित समय में जवाब मांगा गया है।

 

इन पर लगा 10 हजार रुपये का जुर्माना
चिराग होम स्टे, त्रिशुल होम स्टे, कृष्णा होम स्टे, मंजू पांडे पत्नी त्रिलोक चंद्र पांडे होम स्टे, रेखा बिष्ट, त्रिलोकी होम स्टे, माधवी होम स्टे, निर्मल रिजॉर्ट एवं कॉटेज, मां भगवती होम स्टे, रक्षिता होम स्टे, दीप्ति होम स्टे, कुंदन नेगी होम स्टे, शरद तिवारी होम स्टे, ऊर्बा दत्त तिवारी होम स्टे, होटल ट्रिनिटी, बाबा बेंसन रिजॉर्ट, होल मोनाल, सिद्धि गेस्ट हाउस, होटल ग्रीन वैली और होटल मोहन स्टे समेत कार्रवाई की गई इकाइयों पर जुर्माना लगाया गया है।

पर्यटकों और श्रद्धालुओं का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद के सभी क्षेत्रों में होटलों और होम स्टे का औचक निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेगा और गड़बड़ी मिलने पर सीधे सील व मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी।
- कीर्ति चंद्र आर्या, पर्यटन अधिकारी नैनीताल।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed