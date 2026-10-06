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Nainital News: भारतीय अंडर-19 कप्तान लक्ष्य राय चंदानी के कोच अभिषेक का निधन

Tue, 06 Oct 2026 02:30 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 06 Oct 2026 02:30 AM IST
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Abhishek, coach of Indian Under-19 captain Lakshya Rai Chandani, passes away.
हल्द्वानी। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान लक्ष्य राय चंदानी के कोच हल्द्वानी निवासी अभिषेक कुमार का सोमवार को ब्रेन हेमरेज के चलते निधन हो गया। सुबह अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें हल्द्वानी के एक निजी चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिलाया गया। हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें उपचार के लिए दिल्ली ले गए जहां एक निजी अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया।
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40 वर्षीय अभिषेक कुमार मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पिछले करीब पांच वर्षों से हल्द्वानी में रह रहे थे। संवाद
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