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समिति के मिनी बैंक में जमा पूंजी भी सात करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गई है। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख डॉ. हरीश बिष्ट ने समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए परिसर में शौचालय निर्माण के लिए तीन लाख रुपये देने की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष रविंद्र सिंह रेकुनी ने कहा कि समिति संचालन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि ज्योलीकोट में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। उन्होंने टिनशेड निर्माण के लिए पैक्स विकास कोष से दो लाख रुपये देने की घोषणा की। इस दौरान उप जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवकी बिष्ट, हिमांशु बिष्ट, धर्मानंद शर्मा, सुरेश लोहनी सहित कई लोग मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष आशा जोशी और प्रबंधक हयात मेहता ने आभार जताया। संचालन राकेश मेहरा ने किया।

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नैनीताल। बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड ज्योलीकोट का 49वां वार्षिक अधिवेशन मंगलवार को समिति परिसर में आयोजित किया गया। इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया। बताया गया कि समिति ने 18 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है जबकि 4.80 करोड़ रुपये का दायित्व निर्धारित किया गया है।