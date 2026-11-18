Nainital News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 18 Nov 2026 01:00 AM IST
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शपथ ग्रहण
नैनीताल। नगर पालिका सभागार में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे से।
समारोह
नैनीताल। डीएसए मैदान के बास्केटबाल कोर्ट में नैनीताल का जन्मदिन समारोह दोपहर 1 बजे से।
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नैनीताल। नगर पालिका सभागार में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे से।
समारोह
नैनीताल। डीएसए मैदान के बास्केटबाल कोर्ट में नैनीताल का जन्मदिन समारोह दोपहर 1 बजे से।