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साल 2018 से हैं सड़क से महरूमवर्ष 2018 में बलियानाले में हुए भूस्खलन के बाद से कृष्णापुर वार्ड की चार हजार से अधिक की आबादी सड़क सुविधा से वंचित है। बरसात के दौरान सिपाहीधारा-वीरभट्टी लिंक मार्ग पर बोल्डर गिरने से पैदल आवाजाही का रास्ता भी बंद हो गया था। जिला प्रशासन ने वैकल्पिक पैदल मार्ग को दुरुस्त करा दिया है लेकिन क्षेत्रवासी लंबे समय से दुपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए मार्ग निर्माण की मांग कर रहे हैं।मोटरमार्ग के लिए किया था आंदोलनसड़क की मांग के लिए क्षेत्रवासियों ने तल्लीताल डांठ पर धरना-प्रदर्शन किया था। 19 अक्तूबर को भाजपा विधायक सरिता आर्या की ओर से 30 दिन के भीतर दोपहिया वाहनों के लिए मार्ग बनाने का आश्वासन दिए जाने के बाद 24 दिनों से चल रहा धरना समाप्त कर दिया गया था। अब इस आश्वासन की समयसीमा पूरी होने में महज चार दिन शेष हैं। इसके बावजूद निर्माण को लेकर धरातल पर कार्रवाई शुरू नहीं होने से लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है।अनदेखी से लोग नाराजकृष्णापुर निवासी दीपेश भट्ट ने कहा कि विधायक और जिला प्रशासन के आश्वासन पर ही क्षेत्रवासियों ने धरना समाप्त किया था लेकिन अब एक बार फिर उनकी मांग की अनदेखी की जा रही है। सभासद सुरेंद्र कुमार, पूर्व सभासद कैलाश रौतेला, डीएन भट्ट समेत अन्य क्षेत्रवासी आपसी रायशुमारी कर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा।- कृष्णापुर मार्ग के लिए सोमवार को वार्ड सभासद सुरेंद्र कुमार एवं दीपेश भट्ट से वार्ता की। मार्ग का कार्य शुरू किया जा चुका है। दीपावली पर्व एवं छठ पूजा के चलते श्रमिकों की कमी से कार्य की गति धीमी रही। अब कार्य को तेजी से किया जाएगा। - सरिता आर्या, विधायक-वीरभट्टी की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए प्रभावित क्षेत्र में कार्य चुनौतीपूर्ण है। वार्ड के निवासियों की सुविधा के लिए दोपहिया मार्ग का निर्माण शुरू किया जा चुका है। बीते दिनों पीएमसी कमेटी सदस्यों ने भी मार्ग बाबत सुझाव दिए। विधायक की ओर से भी तेजी से कार्य के निर्देश दिए गए हैं। सुझावों को शामिल करते हुए कार्य में तेजी लाई जाएगी। - प्रमोद पाठक सहायक अभियंता सिंचाई विभागअब तक सुरक्षा दीवार का कुछ हिस्सा ही बनानैनीताल। कृष्णापुर वार्ड की चार हजार से अधिक की आबादी की आवाजाही समेत दोपहिया वाहनों के लिए बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से में अभी केवल सुरक्षा दीवार ही उठ पाई है। अभी सुरक्षा दीवार को ऊपर की सुरक्षा दीवार से जोड़ने के साथ नीचे भी मिलान किया जाना है। इसके बाद मार्ग को सीसी कर किनारे में सुरक्षा रेलिंग लगाई जानी है। क्षेत्र के लोग शुरूआत से ही निर्धारित समयावधि के सापेक्ष कार्य की गति धीमी गति पर सवालिया निशान लगा रहे थे। कार्यदायी संस्था का कहना था कि दीपावली पर्व के बाद कार्य में तेजी लाई जाएगी, लेकिन अब छठ पूजा के बाद तेजी की बात कही जा रही है।