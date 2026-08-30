हर घर में बढ़ा इंटरनेट का दायरा: 15-49 आयु वर्ग की 76.9 महिलाएं, 86.7 फीसदी पुरुष कर रहे उपयोग

हर घर में स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच के साथ ही डिजिटल भुगतान से लेकर ऑनलाइन शिक्षा के चलते इंटरनेट उपयोग में तेजी आई है। खासकर महिलाओं में डिजिटल पहुंच में सुधार आया है। उत्तराखंड में 15 से 49 आयु वर्ग की 79.9 फीसदी महिलाएं इंटरनेट का उपयोग कर रही हैं। 86.7 फीसदी पुरुष इसका उपयोग कर रहे हैं। 2021 में महिलाओं यह केवल 45.1 और पुरुषों का 74.6 फीसदी औसत था।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ा है। 2019-21 की तुलना में महिलाओं में इंटरनेट उपयोग में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। पिछले सर्वेक्षण में केवल 45.1 प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती थीं, जो अब बढ़कर 76.9 प्रतिशत हो गई हैं। इसी तरह पुरुषों में इंटरनेट उपयोग 74.6 प्रतिशत से बढ़कर 86.7 प्रतिशत पहुंच गया है।

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स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच, सस्ती इंटरनेट सेवाएं, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण के कारण इंटरनेट उपयोग में तेजी आई है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की डिजिटल पहुंच अभी भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है, जिसे और बेहतर बनाने की जरूरत है।

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वर्तमान में इंटरनेट उपयोग महिला और पुरुष

इंटरनेट- ग्रामीण- शहरी - कुल प्रतिशत में

महिला- 73.1- 85.3- 76.9

पुरुष- 85- 89.7- 86.7



इंटरनेट का तेजी से विस्तार हो रहा है, बीएसएनएल अब नए प्रोजक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादा कवर करने पर काम कर रहा है। आने वाले एक दो वर्षों में गामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग करीब 95 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।-श्रीराम गौड़, उप महाप्रबंधक बीएसएनएल

