फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   260 policemen along with PAC will handle the student union elections Haldwani

हल्द्वानी: पीएसी के साथ 260 पुलिसकर्मी संभालेंगे छात्रसंघ चुनाव का मोर्चा, ड्रोन से निगरानी

Mon, 28 Sep 2026 11:33 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Mon, 28 Sep 2026 11:33 PM IST
सार

छात्रसंघ चुनाव से पहले हुए विवादों और अराजकता के चलते निर्वाचन प्रक्रिया में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कॉलेज परिसर और आसपास 6 राजपत्रित अधिकारियों समेत करीब 270 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, वहीं पीएसी की एक कंपनी भी सुरक्षा में लगाई गई है।

विज्ञापन
260 policemen along with PAC will handle the student union elections Haldwani
छात्रसंघ चुनाव में कड़ी सुरक्षा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छात्रसंघ चुनाव से पहले हुए विवादों और अराजकता को देखते हुए मंगलवार को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भारी पुलिस फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया है। चुनाव के दौरान कॉलेज परिसर और आसपास के क्षेत्रों में छह राजपत्रित अधिकारियों समेत करीब 270 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा पीएसी की एक कंपनी को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है।

विज्ञापन

सोमवार को एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्र और एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने फोर्स के साथ एमबीपीजी कॉलेज और उसके आसपास के क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। एसएसपी ने बताया कि मंगलवार को छह राजपत्रित अधिकारी, नौ इंस्पेक्टर, 10 एसओ-एसएसआई, 37 दरोगा, 16 महिला एसआई, 30 एडिशनल एसआई, 33 हेडकांस्टेबल, तीन महिला हेड कांस्टेबल, 77 सिपाही, 34 महिला सिपाही, एक एनटी रॉइट, एक टियर गैस यूनिट, दो फायर यूनिट और आईआरबी-पीएसी की एक कंपनी की ड्यूटी लगाई गई है। भीड़ और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान मुख्य चौराहों, बेरिकेडिंग पर पुलिस टीम सक्रिय रहेगी। जीरो जोन में कोई भी वाहनों प्रवेश नहीं करेंगे।

विज्ञापन


छात्रसंघ चुनाव के लिए पर्यवेक्षक और मजिस्ट्रेट नियुक्त
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने छात्रसंघ चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पर्यवेक्षक और मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी है। रयाल ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव में मतदान और मतगणना की समस्त कार्रवाई के लिए जिला विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी, एसडीएम मोनिका और तहसीलदार कुलदीप पांडे को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। अपर जिलाधिकारी विवेक राय जिले भर के छात्रसंघ चुनाव पर नजर रखेंगे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रशासन ने स्कूलों भरोसे छोड़ी बच्चों की सुरक्षा
मंगलवार को होने वाले छात्रसंघ चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने नैनीताल रोड और नवाबी रोड के स्कूल प्रबंधकों के लिए एडवाईजरी जारी की है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी ने बताया कि चूंकि एमबीपीजी काॅलेज नैनीताल रोड पर स्थित है और चुनाव के दौरान छात्रसंघ पदाधिकारी और छात्र छात्राओं की खासी भीड़ कालेज के आसपास रहती है। ऐसे में स्कूली बच्चों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को देखते हुए एडवाईजरी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि नैनीताल और नवाबी रोड के विद्यालय प्रबंधकों से कहा गया है कि मंगलवार को या तो वह विद्यालयों में अवकाश घोषित करें या फिर परीक्षा आदि सुबह 11 बजे तक संपन्न करा लें। 




 

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed