पीलीभीत में सड़क हादसा: शक्तिफार्म की दो महिलाओं समेत तीन की मौत, बालक और युवती गंभीर घायल

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पूरनपुर के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक बालक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हैं। घायल युवती की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मृतक ऊधमसिंह नगर के शक्तिफार्म के रहने वाले हैं।

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जानकारी के अनुसार, सोमवार को शक्तिफार्म निवासी कार चालक युवक अपने भांजे के नामकरण संस्कार में शामिल होने के लिए रिश्तेदारों के साथ गोला गोकर्णनाथ जा रहा था। इसी दौरान पूरनपुर के समीप उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और दो महिलाओं तथा चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। विज्ञापन सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे की खबर मिलते ही शक्तिफार्म में मातम छा गया है।

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