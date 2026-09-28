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हल्द्वानी: कोल्ड ड्रिंक प्लांट व बारातघर में लाखों की चोरी करने वाले दो गिरफ्तार, 20 सितंबर की रात हुई थी चोरी

Mon, 28 Sep 2026 05:45 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Mon, 28 Sep 2026 05:45 PM IST
सार

बनभूलपुरा कोतवाली पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक प्लांट और बारातघर से लाखों की चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी क्षेत्र के ही वार्ड 30 इंद्रानगर निवासी मोहम्मद तौफीक और छोटी रोड निवासी मोहम्मद मुस्तफा हैं।

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Two arrested for stealing lakhs from cold drink plant and marriage hall in haldwani
सांकेतिक तस्वीर

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हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा कोतवाली पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक प्लांट और बारातघर से लाखों की चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी क्षेत्र के ही वार्ड 30 इंद्रानगर निवासी मोहम्मद तौफीक और छोटी रोड निवासी मोहम्मद मुस्तफा हैं।

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एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि बनभूलपुरा कोतवाली के किदवई नगर निवासी मोहम्मद अमान ने 20 सितंबर को तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनके कोल्ड ड्रिंक प्लांट से एक लाख रुपये की नकदी और उसके ठीक पीछे संचालित बारातघर से तीन एसी आउटडोर चोरी हुए हैं।

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पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी मोहम्मद तौफीक व मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने 20 सितंबर की रात एक लाख रुपये की नकदी और तीन एसी आउटडोर चोरी करने की बात स्वीकार की है।

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एसपी सिटी ने बताया कि आरोपियों के पास से चोरी हुए तीन एसी आउटडोर और 15,600 रुपये की नकदी बरामद हुई है। पूछताछ के बाद सोमवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।

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