हल्द्वानी: कोल्ड ड्रिंक प्लांट व बारातघर में लाखों की चोरी करने वाले दो गिरफ्तार, 20 सितंबर की रात हुई थी चोरी

हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा कोतवाली पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक प्लांट और बारातघर से लाखों की चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी क्षेत्र के ही वार्ड 30 इंद्रानगर निवासी मोहम्मद तौफीक और छोटी रोड निवासी मोहम्मद मुस्तफा हैं।

एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि बनभूलपुरा कोतवाली के किदवई नगर निवासी मोहम्मद अमान ने 20 सितंबर को तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनके कोल्ड ड्रिंक प्लांट से एक लाख रुपये की नकदी और उसके ठीक पीछे संचालित बारातघर से तीन एसी आउटडोर चोरी हुए हैं।

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पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी मोहम्मद तौफीक व मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने 20 सितंबर की रात एक लाख रुपये की नकदी और तीन एसी आउटडोर चोरी करने की बात स्वीकार की है।

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एसपी सिटी ने बताया कि आरोपियों के पास से चोरी हुए तीन एसी आउटडोर और 15,600 रुपये की नकदी बरामद हुई है। पूछताछ के बाद सोमवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।