Kotdwar News: उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के विकास की मजबूत कड़ी हैं मजदूर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

श्रमिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शिविर के दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री एवं चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज ने कहा कि चाहे सड़क निर्माण हो, भवन निर्माण हो, औद्योगिक क्षेत्र हो अथवा अन्य श्रम आधारित कार्य, श्रमिकों के परिश्रम और योगदान के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि श्रमिकों को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरलता, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से मिले। विभाग द्वारा शिविरों के माध्यम से श्रमिकों तक सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने श्रमिकों को अपने दस्तावेजों एवं पंजीकरण की स्थिति की जानकारी रखने और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी।इस दौरान शैलेंद्र दर्शन, सुयश रावत, महिपाल सिंह नेगी, संजय गुसाईं, एसडीएम रेखा आर्य, बीडीओ एसपी शाह, प्रभुशरण बुड़ाकोटी, बलवंत नेगी, सुनील, विकास, पुष्कर जोशी मौजूद रहे।