उत्तराखंड फिल्म नीति: प्रदेश में दिए जाएंगे फिल्म पुरस्कार; 16 अक्तूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

16 अक्तूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

राज्य की फिल्म नीति के तहत पहली बार उत्तराखंड फिल्म पुरस्कारों का आयोजन किया जा रहा है। इन पुरस्कारों के माध्यम से वर्ष 2024 व 2025 में उत्तराखंड में निर्मित व फिल्मांकित फिल्म, राज्य की क्षेत्रीय बोलियों, हिंदी व संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट कलाकारों, तकनीशियनों व फिल्म विधा से जुड़े अन्य रचनात्मक व्यक्तियों को भी सम्मान प्रदान किया जाएगा। पुरस्कारों के लिए 15 सितंबर से 16 अक्तूबर 2026 तक https://ufdc.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।



फिल्म पुरस्कार का पहला आयोजन स्थानीय फिल्मों, भाषाओं, कलाकारों और तकनीकी प्रतिभाओं को सम्मान व पहचान देने की महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से राज्य की प्रतिभाओं और यहां की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

- बंशीधर तिवारी, सीईओ, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद