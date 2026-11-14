Kotdwar News: मैराथन में दीपक, झांकी में भवान और कबड्डी में भटोली रहा अव्वल

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झांकी में राइंका भवान ने पहला स्थान प्राप्त किया। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज थत्यूड़ दूसरे और सरस्वती शिशु मंदिर थत्यूड़ तीसरे स्थान पर रहा। कबड्डी प्रतियोगिता में भटोली की टीम प्रथम, द्वारागढ़ की टीम द्वितीय और नैनबाग की टीम तृतीय रही। सामान्य ज्ञान के प्राथमिक वर्ग में सरस्वती शिशु मंदिर थत्यूड़ के भास्कर बंधानी ने प्रथम, पल्लवी ने द्वितीय और रितेश महर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।वहीं उच्च प्राथमिक वर्ग में राइंका थत्यूड़ के आयुष लेखवार प्रथम रहे। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज थत्यूड़ की आदित्य कुमारी ने दूसरा और राइंका थत्यूड़ के शुभम रावत ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस मौके पर विनोद सेमवाल, दीपेंद्र रावत, ब्लॉक खेल समन्वयक दिनेश गुसाईं, संजय चौहान, देवेंद्र रावत, गिरीश चंद जोशी, मोहन सिंह रावत आदि मौजूद रहे। संवाद