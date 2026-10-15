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Kotdwar News: गांव जुवा में गिरी बिजली, चपेट में आने से ग्रामीण झुलसा

Thu, 15 Oct 2026 06:26 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Thu, 15 Oct 2026 06:26 PM IST
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Vakacaca na uila ena koro o Juwa, kama na lewe ni koro
कोटद्वार। विकासखंड दुगड्डा के जुवा गांव में बृहस्पतिवार सुबह बिजली गिरी जिसकी चपेट में आने से बकरियां चराने गया एक ग्रामीण झुलस गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे बेस अस्पताल में भर्ती कराया।
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ग्रामसभा जुवा के प्रधान जितेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीण अनिल नेगी (55) पुत्र गजेंद्र सिंह नेगी बृहस्पतिवार सुबह करीब 11:30 बजे बूढ़ा गाड मल्ला डांडा क्षेत्र में बकरियां चराने गया था। इसी दौरान अचानक बिजली गिरने से वह उसकी चपेट में आ गया। हादसे में अनिल के चेहरे, पैरों समेत शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलस गए।
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घटना के बाद अनिल किसी तरह अपने गांव पहुंचा और परिजनों को हादसे की जानकारी दी। उसने बताया कि जब तेज धमक के साथ बिजली गिरी, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और कुछ देर के लिए वह सुधबुध खो बैठा था। कुछ सुध आने पर उसने खुद को झुलसा और घायल पाया। परिजन घायल अनिल को उपचार के लिए कोटद्वार लेकर आए और बेस अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में उसका उपचार जारी है। चिकित्सक का कहना है कि अनिल करीब 10 फीसदी झुलसा है और खतरे से बाहर है।
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