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Kotdwar News: बॉक्सिंग में मानसी नेगी ने जीता स्वर्ण पदक

Thu, 15 Oct 2026 06:21 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Thu, 15 Oct 2026 06:21 PM IST
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E rawata o Mansi Negi na koula ena veivacu
कोटद्वार। कुमाऊं विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालयी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कोटद्वार की मानसी नेगी ने स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया।
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रामनगर महाविद्यालय में 14 अक्तूबर को आयोजित प्रतियोगिता में मानसी ने 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए भी क्वालीफाई कर लिया। स्टेडियम प्रभारी एवं बॉक्सिंग कोच श्याम सिंह डांगी ने बताया कि मानसी नेगी ने बेहतरीन खेल कौशल के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है।

अब वह राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। यह प्रतियोगिता राजस्थान में 18 से 24 जनवरी 2027 तक आयोजित होगी। मानसी की इस सफलता से कोटद्वार क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्टेडियम के कोच और खेल प्रेमियों ने आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। उम्मीद जताई कि मानसी राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर कोटद्वार और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगी। संवाद
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