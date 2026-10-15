फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Era sa vakaraitaka na lewenikoro me baleta na maroroi ni manumanu vuka

Kotdwar News: गिद्धों के संरक्षण के लिए ग्रामीणों को किया जागरूक

Thu, 15 Oct 2026 06:22 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Thu, 15 Oct 2026 06:22 PM IST
विज्ञापन
Era sa vakaraitaka na lewenikoro me baleta na maroroi ni manumanu vuka
कोटद्वार। रिखणीखाल ब्लॉक के अंतर्गत पीएम श्री जीआईसी द्वारी पैनों के इको क्लब की ओर से बृहस्पतिवार को गिद्ध संरक्षण गोष्ठी आयोजित हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को जागरूक कर गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना रहा। इसमें क्षेत्र के विभिन्न गांवों के 28 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।
विज्ञापन

गोष्ठी में गिद्ध संरक्षण के लिए 30 वर्षों से प्रयासरत शिक्षक दिनेश चंद्र कुकरेती ने कहा कि गिद्ध मृत पशुओं को खाकर पर्यावरण की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी संख्या में लगातार गिरावट चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1987 से गिद्धों की संख्या में निरंतर कमी आई है। वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग 500 गिद्ध चार प्रजातियों में पाए जाते हैं।
विज्ञापन

छात्र-छात्राओं ने पोस्टर और भाषण के माध्यम से गिद्धों के संरक्षण पर अपने विचार रखे। कक्षा-11 की छात्रा राखी ने गिद्धों की विलुप्त होती प्रजातियों के बारे में बताया, जबकि अन्य विद्यार्थियों ने उनकी घटती संख्या के कारणों और संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डाला। जनपद हरिद्वार के शिक्षक कंचन लाल भारती ने कहा कि गिद्ध मृत पशुओं को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह पंवार ने गिद्ध संरक्षण के लिए अधिक जागरूकता फैलाने की अपील की। संचालन शिक्षक संदीप सिंह रावत ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed