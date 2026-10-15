डोभाल पर टिप्पणी उत्तराखंड के गौरव और स्वाभिमान का अपमान : नौटियाल

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जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष ने कहा कि अजीत डोभाल ने अपना जीवन देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया है। ऐसे व्यक्तित्व के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग राजनीतिक मर्यादाओं के विरुद्ध है। उत्तराखंड ने जनरल बिपिन रावत और अजीत डोभाल जैसे राष्ट्र सेवक दिए हैं जो प्रदेश की गौरवशाली परंपरा के प्रतीक हैं।भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की ओर से पहले भी सैन्य नेतृत्व और सैन्य अभियानों को लेकर विवादित टिप्पणियां की गई हैं। पत्रकार वार्ता में नगर अध्यक्ष विकासदीप मित्तल, मोहन सिंह नेगी, विजयानंद पोखरियाल, शांता बमराड़ा, अमित भारद्वाज, विजय रावत, शशिबाला केष्टवाल आदि उपस्थित रहे। संवाद