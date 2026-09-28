Kotdwar News: यूजेवीएन के एमडी ने किया कालागढ़ और चीला पावर हाउस का निरीक्षण

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निरीक्षण के दौरान एमडी ने रामगंगा बांध, जलाशय और जलविद्युत गृह की तीनों टरबाइनों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से बांध में पानी की स्थिति, जलाशय के स्तर और जल प्रवाह की जानकारी ली। साथ ही जलस्तर और प्रवाह पर लगातार निगरानी रखने, असामान्य परिवर्तन या संभावित खतरे की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देने के निर्देश दिए।एमडी ने बताया कि कालागढ़ और चीला विद्युत गृह के साथ पशुलोक बैराज का भी औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखना निगम की प्राथमिकता है। इसके लिए यूपीसीएल और पिटकुल के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने, विद्युत उत्पादन, पारेषण और ग्रिड से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं का समय पर आदान-प्रदान करने को कहा गया।