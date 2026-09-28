Kotdwar News: कांग्रेसियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला फूंका, प्रदर्शन

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प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तत्काल गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग की। साथ ही उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णयों और मतदाता सूची में किए गए बदलावों की व्यापक एवं स्वतंत्र समीक्षा कराने की मांग उठाई। कांग्रेस वक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया जरूरी है।पार्टी जनहित से जुड़े इन मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी। जिलाध्यक्ष विकास नेगी व महानगर अध्यक्ष मीना बछवाण के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में पूर्व ब्लॉक प्रमुख गीता नेगी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीन रावत, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र बिष्ट, साबर सिंह नेगी, गणेश नेगी, पूर्व प्रधान लक्ष्मी नेगी, शहनाज शम्शी सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।