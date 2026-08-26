Kotdwar News: सेंट जोसेफ कॉन्वेंट बना द्वितीय यूनिकस कप चैंपियन

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कोटद्वार। कोटद्वार फुटबॉल संघ एवं यूनिकस एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सब जूनियर बालक अंडर-14 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल ने अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ने दक्ष नेगी की शानदार हैट्रिक की बदौलत डीएवी को 3-0 से हराकर द्वितीय यूनिकस कप पर कब्जा किया।इससे पूर्व तीसरे स्थान के लिए हुए हार्ड लाइन मुकाबले में बाल भारती ने एवीएन को टाई ब्रेकर में 5-4 से हराया। पूर्व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शमीम पुरोहित ने बाल भारती की टीम के खिलाड़ियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में सर्वाधिक 12 गोल करने वाले शिवम राणा को गोल्डन बूट, डीएवी के स्वस्तिक मिश्रा को गोल्डन बॉल और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट के दक्ष नेगी को सर्वोच्च खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। खेलो इंडिया कैंप के प्रशिक्षक शिवा चौधरी ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए।समापन समारोह में यूनिकस एकेडमी के निदेशक अभय सिंह रावत और प्रधानाचार्य दीपक गुप्ता ने उपविजेता डीएवी की टीम को मेडल, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की। वहीं जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हरीश वर्मा और पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल कोच सुनील रावत ने विजेता सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की टीम को मेडल, प्रमाणपत्र और चैंपियनशिप ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।