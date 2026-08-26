Kotdwar News: आरटीआई में लापरवाही पर तीन पीसीएस अधिकारियों पर जुर्माना

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शिकायतकर्ता मुजीब नैथानी ने जिला विकास प्राधिकरण से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं। मामला अवैध निर्माण और उससे संबंधित कार्रवाई के अभिलेखों से जुड़ा था। पूर्व में आयोग के आदेश के बावजूद सूचना उपलब्ध कराने में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी रहे अधिकारियों ने न तो शिकायतकर्ता को सूचना उपलब्ध कराई और न ही प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई की। इसे आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए आयोग ने उनके स्पष्टीकरण अस्वीकार कर दिए।आयोग ने तत्कालीन एसडीएम लैंसडौन शालिनी मौर्य पर 10 हजार, तत्कालीन संयुक्त सचिव जिला विकास प्राधिकरण सोहन सिंह सैनी पर 20 हजार और तत्कालीन एसडीएम कोटद्वार प्रमोद कुमार पर एक हजार का जुर्माना लगाया। वहीं, वर्तमान लोक सूचना अधिकारी संदीप कुमार और तत्कालीन एसडीएम चतर सिंह चौहान के संबंध में कारण बताओ नोटिस वापस लेते हुए कार्रवाई समाप्त कर दी गई। आयोग ने जुर्माना नियमानुसार वसूल कर संबंधित अधिकारियों को सूचना आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।