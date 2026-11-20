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लैंसडौन। गुलदार की बढ़ती सक्रियता के बीच राहगीरों की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों ने सराहनीय पहल की। लोगों ने लैंसडौन के दो किमी पिलर से डेरियाखाल तक करीब 600 मीटर सड़क के दोनों ओर उगी झाड़ियों की सफाई की। लैंसडौन वन प्रभाग के रेंज अधिकारी राकेश चंद्र शाह ने बताया कि बारिश के बाद लैंसडौन-डेरियाखाल-डुमेला मार्ग पर घनी झाड़ियां उग आई थीं, जिनमें गुलदारों के छिपने का खतरा बना हुआ था। वन विभाग की अपील पर स्थानीय लोगों ने सफाई अभियान चलाया। इससे गुलदारों के छिपने की संभावना कम होने के साथ राहगीरों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। अभियान में लता देवी, सक्षम कुमार, सुरेंद्र सिंह, कृष्णा, गजवीर सिंह, महिपाल सिंह और सतेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने सहयोग दिया।

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