Kotdwar News: विज्ञान महोत्सव के विजेताओं को किया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Fri, 20 Nov 2026 06:00 PM IST
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जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता राज्य स्तर पर करेंगे प्रतिभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
कोटद्वार। आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में आयोजित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव-2026 का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। महोत्सव में जिले के विभिन्न विकासखंडों से पहुंचे करीब 480 बाल वैज्ञानिकों ने मॉडलों और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रतिभा दिखाई। विज्ञान प्रदर्शनी के सीनियर वर्ग में अक्षित भंडारी, अंश बलूनी, आरुषी, अनुराज, सृष्टि गुसाईं और रौनक नेगी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले प्रतिभागी राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव में पौड़ी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
विज्ञान नाट्य प्रतियोगिता में जीआईसी सौली जयहरीखाल प्रथम, जीजीआईसी थलनदी, यमकेश्वर द्वितीय और आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार तृतीय स्थान पर रहा। विज्ञान प्रदर्शनी के सीनियर और जूनियर वर्ग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण, गणितीय प्रतिरूपण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वदेशी कृषि पद्धतियों, ग्रामीण परिवर्तन और आपदा प्रबंधन विषयों पर प्रतियोगिताएं हुईं। विभिन्न उपविषयों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। एससीईआरटी और समग्र शिक्षा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में जिला विज्ञान समन्वयक दौलत सिंह गुसाईं और स्थल संयोजक मुकेश रावत ने विजेताओं को बधाई दी। जिला शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट और बीईओ दुगड्डा वर्षा भारद्वाज के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में विजेताओं को प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्न दिए गए। इस मौके पर मनोज रावत, परितोष रावत, महेंद्र सिंह राणा, रश्मि रावत, पूनम पांथरी, शीतांशु खुगशाल, दीपक नेगी, हिमांशु केष्टवाल और उमेश कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कोटद्वार। आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में आयोजित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव-2026 का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। महोत्सव में जिले के विभिन्न विकासखंडों से पहुंचे करीब 480 बाल वैज्ञानिकों ने मॉडलों और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रतिभा दिखाई। विज्ञान प्रदर्शनी के सीनियर वर्ग में अक्षित भंडारी, अंश बलूनी, आरुषी, अनुराज, सृष्टि गुसाईं और रौनक नेगी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले प्रतिभागी राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव में पौड़ी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
विज्ञान नाट्य प्रतियोगिता में जीआईसी सौली जयहरीखाल प्रथम, जीजीआईसी थलनदी, यमकेश्वर द्वितीय और आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार तृतीय स्थान पर रहा। विज्ञान प्रदर्शनी के सीनियर और जूनियर वर्ग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण, गणितीय प्रतिरूपण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वदेशी कृषि पद्धतियों, ग्रामीण परिवर्तन और आपदा प्रबंधन विषयों पर प्रतियोगिताएं हुईं। विभिन्न उपविषयों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। एससीईआरटी और समग्र शिक्षा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में जिला विज्ञान समन्वयक दौलत सिंह गुसाईं और स्थल संयोजक मुकेश रावत ने विजेताओं को बधाई दी। जिला शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट और बीईओ दुगड्डा वर्षा भारद्वाज के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में विजेताओं को प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्न दिए गए। इस मौके पर मनोज रावत, परितोष रावत, महेंद्र सिंह राणा, रश्मि रावत, पूनम पांथरी, शीतांशु खुगशाल, दीपक नेगी, हिमांशु केष्टवाल और उमेश कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे।
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