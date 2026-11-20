संवाद न्यूज एजेंसीकोटद्वार। दहेज उत्पीड़न और पत्नी को जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने के आरोपों से घिरे पति पंकज कुमार को न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रजनी शुक्ला की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा।मामला 3 जनवरी, 2025 का है। अभियोजन के अनुसार मोहित कुमार भदोला निवासी ग्राम सिलवाड़ ने रिखणीखाल थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उनकी बहन विनीता का विवाह 2023 में जेठागांव निवासी पंकज कुमार से हुआ था। आरोप था कि शादी के बाद से ही पति और ससुराली दहेज के लिए विनीता को प्रताड़ित कर रहे थे। ससुराल पक्ष की ओर से तीन लाख रुपये की मांग भी की गई थी। आरोप लगाया गया कि दो जनवरी 2025 को पंकज विनीता को अपने गांव ले गया। वहां तीन जनवरी की रात दहेज की मांग को लेकर विवाद हुआ। आरोप था कि पंकज, उसकी मां, भाई और भाभी ने विनीता को जहरीला पदार्थ दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई।पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना में अन्य नामजद लोगों की संलिप्तता नहीं मिलने पर उन्हें मामले से अलग कर दिया गया और पंकज के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियोजन के आरोप साबित नहीं होने पर पंकज कुमार को दोषमुक्त कर दिया।