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Kotdwar News: परशुराम-लक्ष्मण संवाद ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध

Fri, 06 Nov 2026 04:18 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 04:18 PM IST
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Parashurama-Laxmana dialogue mesmerized the audience.
कण्वघाटी/किशनपुर। आदर्श रामलीला कमेटी झंडीचौड़ उमरावपुर की ओर से आयोजित रामलीला के पांचवें दिन परशुराम-लक्ष्मण संवाद और श्रीराम-सीता विवाह की लीला का मंचन किया गया।
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मंचन का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने किया। इसके बाद राजा जनक अयोध्या में दूत भेजकर महाराजा दशरथ को श्रीराम और सीता के विवाह का संदेश देते हैं। इसके साथ ही श्रीराम-सीता विवाह की लीला का मंचन किया गया। इस अवसर पर कमेटी अध्यक्ष अरुण नेगी, रामपाल सिंह, राजेंद्र बिष्ट, राजन नेगी, सुरजीत बिष्ट, पूर्व पार्षद अमित नेगी, महेंद्र रावत और उमेश रावत सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन महावीर सिंह रमन ने किया।
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