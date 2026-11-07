Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Wave of mourning on the death of former CM Trivendra's elder brother

Kotdwar News: पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के बड़े भाई के निधन पर शोक की लहर

Sat, 07 Nov 2026 05:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sat, 07 Nov 2026 05:49 PM IST
विज्ञापन
Wave of mourning on the death of former CM Trivendra's elder brother
सतपुली। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े भाई बृजमोहन सिंह रावत (71) के निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर है। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है।
विज्ञापन

बृजमोहन रावत पोस्टल विभाग में 45 वर्षों तक सेवाएं देने के बाद वर्ष 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनके निधन पर कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज, लैंसडौन विधायक महंत दिलीप सिंह रावत, पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी, कोटद्वार के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत, भाजपा कोटद्वार जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल और पौड़ी जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत सहित विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने शोक व्यक्त किया। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री के पैतृक गांव खैरासैंण स्थित आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने और परिजनों को ढांढस बंधाने वालों का तांता लगा हुआ है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed