Kotdwar News: पुलिस ने तलाश कर लौटाया महिला का खोया हुआ बैग

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पुलिस के अनुसार, पांच नवंबर को गार्गी गोस्वामी ने बीरोंखाल पुलिस चौकी में सूचना दी कि बाजार क्षेत्र में उनका बैग कहीं खो गया है। बैग में कीमती आभूषण, नकदी और अन्य महत्वपूर्ण सामान रखा हुआ था। चौकी प्रभारी सूरजपाल सिंह ने पुलिस कर्मियों को बैग तलाश करने के निर्देश दिए। कांस्टेबल गौरव कुमार और राकेश कुमार ने बाजार क्षेत्र और आसपास के संभावित स्थानों पर खोजबीन शुरू की।पुलिस कर्मियों की तत्परता और प्रयासों से बैग बरामद कर लिया गया। छह नवंबर को सामान सहित बैग महिला के कहने पर अजय गुसाईं निवासी सिंदूड़ी मल्ली, थाना थलीसैंण को सुपुर्द कर दिया गया। खोया हुआ बैग और उसमें रखे जेवरात व नकदी सुरक्षित वापस मिलने पर महिला ने थलीसैंण पुलिस का आभार व्यक्त किया। संवाद