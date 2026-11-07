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Kotdwar News: पुलिस ने तलाश कर लौटाया महिला का खोया हुआ बैग

Sat, 07 Nov 2026 05:10 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sat, 07 Nov 2026 05:10 PM IST
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Police found and returned the woman's lost bag
कोटद्वार/बीरोंखाल। बाजार में खोए आभूषण और नकदी से भरे बैग को थलीसैंण थाना पुलिस ने सकुशल बरामद कर महिला को लौटा दिया। कीमती सामान वापस मिलने पर महिला ने पुलिस टीम का आभार जताया।
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पुलिस के अनुसार, पांच नवंबर को गार्गी गोस्वामी ने बीरोंखाल पुलिस चौकी में सूचना दी कि बाजार क्षेत्र में उनका बैग कहीं खो गया है। बैग में कीमती आभूषण, नकदी और अन्य महत्वपूर्ण सामान रखा हुआ था। चौकी प्रभारी सूरजपाल सिंह ने पुलिस कर्मियों को बैग तलाश करने के निर्देश दिए। कांस्टेबल गौरव कुमार और राकेश कुमार ने बाजार क्षेत्र और आसपास के संभावित स्थानों पर खोजबीन शुरू की।
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पुलिस कर्मियों की तत्परता और प्रयासों से बैग बरामद कर लिया गया। छह नवंबर को सामान सहित बैग महिला के कहने पर अजय गुसाईं निवासी सिंदूड़ी मल्ली, थाना थलीसैंण को सुपुर्द कर दिया गया। खोया हुआ बैग और उसमें रखे जेवरात व नकदी सुरक्षित वापस मिलने पर महिला ने थलीसैंण पुलिस का आभार व्यक्त किया। संवाद
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