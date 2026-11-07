Kotdwar News: कोटडीढांग में होटल के पास दिखा हमलावर गुलदार

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रामपुर, कोटडीढांग और सनेह मल्ली-तल्ली में गुलदार की दहशतकोटद्वार। सनेह क्षेत्र के रामपुर, कोटडीढांग और सनेह मल्ली व तल्ली में गुलदार की दहशत बनी है। शुक्रवार देर शाम कोटडीढांग में एक होटल के पास ट्रेंकुलाइज टीम को हमलावर गुलदार दिखाई दिया लेकिन झाड़ियों की अधिकता के कारण टीम उसे बेहोश नहीं कर पाई। शनिवार सुबह भी इसी क्षेत्र में गुलदार दिखाई देने से लोगों में दहशत है।शुक्रवार देर शाम ट्रेंकुलाइज टीम कोटद्वार पहुंची थी। अब टीम ने प्रभावित क्षेत्र में डेरा डाल दिया। गश्त के दौरान टीम को कोटद्वार-पाखरो मार्ग पर कोटडीढांग स्थित अधिकारी होटल के पास गुलदार दिखाई दिया। पार्षद संजय भंडारी ने बताया कि शनिवार सुबह करीब छह बजे कोटडीढांग में पान सिंह अधिकारी के घर के पास भी गुलदार दिखाई दिया।उधर, रेंजर विपिन चंद्र जोशी ने बताया कि अनुमति मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्र में तीन पिंजरे लगाए गए हैं। साथ ही ट्रेंकुलाइज टीम को भी तैनात कर दिया गया है। वन विभाग की दो टीमें लगातार गश्त कर रही हैं।