Kotdwar News: 10वीं गढ़वाल राइफल्स का 61वां स्थापना दिवस मनाया

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स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत शहीद जवानों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखकर हुई। संगठन के अध्यक्ष पान सिंह अधिकारी ने सभी गौरव सेनानियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बटालियन के शौर्य और पराक्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 10वीं गढ़वाल राइफल्स ने अपनी वीरता और उत्कृष्ट सेवाओं से विशिष्ट पहचान बनाई है। बटालियन को तीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, चार आर्मी कमांडर कमेंडेशन, तीन प्रशस्तिपत्र और दो संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) के प्रशस्तिपत्र प्राप्त हुए हैं। ये सम्मान बटालियन के जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, साहस और उत्कृष्ट सेवाओं के प्रमाण हैं।सेवानिवृत्त कैप्टन सीएम डबराल की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में पूर्व सैनिकों ने बटालियन से जुड़ी यादें साझा कीं और उसके गौरवशाली इतिहास को याद किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कैप्टन मदन सिंह, सेवानिवृत्त सूबेदार जगमोहन सिंह, कुलवंत सिंह, राधेश्याम द्विवेदी सहित अन्य गौरव सेनानी मौजूद रहे।