Kotdwar News: एमकेवीएन के छात्र-छात्राओं ने किया शानदार प्रदर्शन

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बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल पानीपत में आयोजित चैंपियनशिप में देशभर के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में एमकेवीएन का प्रतिनिधित्व करना माही की खेल प्रतिभा और मेहनत को दर्शाता है। वहीं, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार की ओर से 23 सितंबर को मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कनिष्ठ वर्ग की खंड स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।एमकेवीएन के कक्षा आठ के छात्र प्रणव बलूनी ने श्लोकोच्चारण में प्रथम स्थान हासिल किया जबकि कक्षा नौ की छात्रा खुशी रावत ने आशुभाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय पहुंचने पर प्रबंध निदेशक प्रकाश कोठारी और निदेशिका सिंधु कोठारी ने विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रशासनिक निदेशक विपिन जदली, प्रधानाचार्य सुनीता, अशोक जखमोला समेत शिक्षक मौजूद रहे। संवाद