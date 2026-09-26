Kotdwar News: आर्थिक तंगी प्रतिभा की राह में न बने बाधा, शिक्षक ने भरी ओलंपियाड फीस

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शिक्षक संतोष नेगी ने विद्यार्थियों को अमर उजाला ओलंपियाड के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का शानदार मंच प्रदान करती है। विद्यालय में कई मेधावी छात्र-छात्राएं हैं, जो आर्थिक समस्याओं के चलते प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने से झिझक रहे थे।उन्होंने ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी फीस स्वयं भरने का निर्णय लिया। इसके तहत 11 विद्यार्थियों की फीस जमा कराई गई। साथ ही विद्यार्थियों से एकाग्रचित होकर परीक्षा की तैयारी करने और इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का आह्वान किया। संतोष नेगी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थी उचित अवसर मिलने पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेर सकते हैं। अमर उजाला ओलंपियाड उनके लिए अपनी योग्यता साबित करने का सुनहरा अवसर है।