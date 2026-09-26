Kotdwar News: सीएमओ ने स्वास्थ्य इकाइयों का किया औचक निरीक्षण

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सीएमओ ने इमरजेंसी कक्ष, लेबर रूम, आपातकालीन सेवाओं और रिखणीखाल स्थित बीपीएचयू का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने एवं शल्य चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को प्रतिदिन स्टेरलाइज करने को कहा। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धुमाकोट में चल रहे निर्माण और मरम्मत कार्यों का भी निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।सीएमओ ने स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता को प्राथमिकता देने, आपातकालीन सेवाएं हर समय सुचारु रखने और प्रसव केंद्रों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने को कहा। सीएमओ ने औषधि भंडारों को व्यवस्थित रखने और डेंगू, मलेरिया व वायरल फीवर समेत मौसमी बीमारियों की दवाओं की उपलब्धता के निर्देश दिए। निरीक्षण में एसीएमओ डॉ. सौरभ बौंठियाल मौजूद रहे। संवाद