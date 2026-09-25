Kotdwar News: उद्योगपति शैलेंद्र नेगी ने छात्रों को बताए सफल उद्यमी बनने के गुर

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कोटद्वार। आईएचएमएस संस्थान के प्रबंधन विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में बीबीए और एमबीए के छात्र-छात्राओं को सफल उद्यमी बनने के गुर सिखाए गए। मुख्य अतिथि कोश इनोवेशन के निदेशक शैलेंद्र सिंह नेगी ने विद्यार्थियों में उद्यमिता की समझ विकसित करने के साथ उन्हें अपने विचारों को अवसरों में बदलने और व्यावसायिक क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश के लिए प्रेरित किया। कहा कि किसी भी व्यवसाय की शुरुआत एक विचार से होती है, लेकिन उस विचार को सफल बनाने के लिए सही योजना, निर्णय लेने की क्षमता, निरंतर प्रयास और चुनौतियों का सामना करने का साहस आवश्यक है। केवल नया विचार होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे व्यवहार में उतारने और उसके आधार पर टिकाऊ व्यवसाय विकसित करने की क्षमता भी एक सफल उद्यमी के लिए जरूरी है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी। संस्थान के प्रबंध निदेशक बीएस नेगी, निदेशक पूर्णिमा नेगी, कार्यकारी निदेशक अजय राज नेगी, बीएस गुसाईं, सुरेंद्र सिंह जगवान आदि उपस्थित रहे। संवाद