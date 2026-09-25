Kotdwar News: कोटद्वार और सतपुली में एनएसएस का स्थापना दिवस मनाया

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उधर, राजकीय महाविद्यालय सतपुली (खैरासैंण) में स्थापना के 20 वर्ष बाद पहली बार एनएसएस इकाई का गठन किया गया। इस मौके पर ओरिएंटेशन समारोह और एकदिवसीय शिविर हुआ। प्राचार्य प्रो. डॉ. संजय कुमार, प्रो. राकेश इष्टवाल, डॉ. संजीव कुमार और कार्यक्रम अधिकारी मनवीर सिंह ने स्वयंसेवकों को समाजसेवा, स्वच्छता और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया। स्वयंसेवकों ने परिसर में गाजर घास उन्मूलन और सफाई अभियान चलाया। डॉ. कुमार विमल लखटकिया, नोडल अधिकारी डॉ. संजीव कुमार सहित स्टाफ और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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कोटद्वार/सतपुली। आर्य कन्या इंटर कॉलेज कोटद्वार में एनएसएस का स्थापना दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य रेनू नेगी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वयंसेवी छात्राओं ने दीप ज्योति मंत्र, स्वागत गीत और लक्ष्य गीत प्रस्तुत किए। अल्फेज ने एनएसएस के उद्देश्यों और महत्व की जानकारी दी। सरोज रावत ने छात्राओं को सामाजिक दायित्वों से अवगत कराया। छात्राओं और अभिभावकों ने पौधारोपण भी किया। अभिभावक संघ अध्यक्ष शर्मिला, एसएमसी अध्यक्ष आशा देवी, कार्यक्रम अधिकारी विजयलक्ष्मी और सहायक कार्यक्रम अधिकारी वंदना कंडारी मौजूद रहीं।