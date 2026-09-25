Kotdwar News: भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी में छात्रों को किया जागरूक

विज्ञापन



मुख्य वक्ता गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के डॉ. अश्विनी जांगड़ा ने छात्रों को औषधि सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझाते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए। कार्यक्रम में डी. फार्मा, बी. फार्मा और एम फार्मा के करीब 240 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। फार्मेसी विभाग की प्राचार्य डॉ. ज्योति सक्सेना ने कहा कि औषधि सुरक्षा केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोगी सुरक्षा की नींव है। भविष्य के फार्मासिस्टों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं की सही पहचान, निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें। डॉ. ज्योति के संचालन में हुए कार्यक्रम में भगवंत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष डॉ. अनिल सिंह एवं उपाध्यक्ष डॉ. आशा सिंह ने प्राध्यापकों एवं छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। संवाद

विज्ञापन

कण्वघाटी/किशनपुर। भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग की ओर से औषधि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत विशेष व्याख्यान का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य छात्रों को औषधियों की सुरक्षा, प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं की पहचान, निगरानी एवं दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग के प्रति जागरूक करना रहा।