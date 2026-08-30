फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Embankments worth crores, constructed a year ago on the Malan River, have been washed away.

Kotdwar News: मालन नदी में सालभर पहले बने करोड़ों के तटबंध बह गए

Sun, 30 Aug 2026 05:23 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sun, 30 Aug 2026 05:23 PM IST
विज्ञापन
Embankments worth crores, constructed a year ago on the Malan River, have been washed away.
कोटद्वार। मालन नदी में तेज बहाव के चलते हाल में बनाए गए तटबंध और प्रोटेक्शन वर्क क्षतिग्रस्त होकर बह गए। इसकी सूचना पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने रविवार को मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी। उन्होंने पुराने और नए निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लेते हुए नए कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए।
विज्ञापन

पूर्व मंत्री नेगी ने बताया कि पुराने कार्य की मजबूती के कारण खेत और फसल भी सुरक्षित हैं। वहीं, नदी के दूसरे हिस्से में हाल के वर्षों में करोड़ों की लागत से बनाए गए तटबंध कई जगह तेज बहाव में बह गए। इससे कृषि भूमि और फसलों को नुकसान पहुंचा है। नेगी ने कहा कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद निर्माण का इतनी जल्दी बह जाना गंभीर विषय है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed