Kotdwar News: मालन नदी में सालभर पहले बने करोड़ों के तटबंध बह गए
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sun, 30 Aug 2026 05:23 PM IST
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कोटद्वार। मालन नदी में तेज बहाव के चलते हाल में बनाए गए तटबंध और प्रोटेक्शन वर्क क्षतिग्रस्त होकर बह गए। इसकी सूचना पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने रविवार को मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी। उन्होंने पुराने और नए निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लेते हुए नए कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए।
पूर्व मंत्री नेगी ने बताया कि पुराने कार्य की मजबूती के कारण खेत और फसल भी सुरक्षित हैं। वहीं, नदी के दूसरे हिस्से में हाल के वर्षों में करोड़ों की लागत से बनाए गए तटबंध कई जगह तेज बहाव में बह गए। इससे कृषि भूमि और फसलों को नुकसान पहुंचा है। नेगी ने कहा कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद निर्माण का इतनी जल्दी बह जाना गंभीर विषय है। संवाद
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पूर्व मंत्री नेगी ने बताया कि पुराने कार्य की मजबूती के कारण खेत और फसल भी सुरक्षित हैं। वहीं, नदी के दूसरे हिस्से में हाल के वर्षों में करोड़ों की लागत से बनाए गए तटबंध कई जगह तेज बहाव में बह गए। इससे कृषि भूमि और फसलों को नुकसान पहुंचा है। नेगी ने कहा कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद निर्माण का इतनी जल्दी बह जाना गंभीर विषय है। संवाद
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