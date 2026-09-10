लैंसडौन : लंबी और ऊंची कूद में तनीषा प्रथम

विज्ञापन

प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्र पंचायत सदस्य सपना द्विवेदी, ग्राम प्रधान मनोज जुयाल, कविता सुंडोला, प्रधानाचार्य मधुसूदन हिंदवान और भावना वर्मा ने किया। प्रतियोगिता के अंडर-14 बालक वर्ग की 60 मीटर दौड़ में रक्षित नेगी, अनुराग रावत, अनिकेत रावत ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया।अंडर-14 बालिका वर्ग की 600 मीटर दौड़ में इशिका द्विवेदी, प्रियांशी घनसेला, अपराजिता क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहीं। अंडर-19 बालक वर्ग की 800 मीटर दौड़ में अंशु रावत, अभिषेक रावत, मनीष ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाया। अंडर-19 बालिका वर्ग की लंबी कूद और ऊंची कूद में तनीषा चौहान प्रथम स्थान प्राप्त किया। संवाद