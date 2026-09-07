कांग्रेस सनातन धर्म को बांटने की कोशिश कर रही : कोहली

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धरनास्थल पर आयोजित सभा में मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक पौड़ी मुकेश कोहली ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस छद्म युद्ध के जरिए सनातन धर्म और समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह नीति उत्तराखंड में सफल नहीं होगी।सह वक्ता भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष जॉनी केसरिया ने कांग्रेस पर अनुसूचित समाज को बांटने और ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। इस मौके पर मेयर शैलेंद्र सिंह रावत, जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल, बीरेंद्र रावत, सौरव नौडियाल, रितु चमोली, किरन काला, शशिबाला केष्टवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन सुरेंद्र आर्य ने किया। संवाद