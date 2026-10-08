हरिद्वार: 14 वर्षीय किशोरी को बहलाकर ले गया पड़ोसी, किया दुष्कर्म, बच्ची ने मां को बताई आपबीती
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 08 Oct 2026 07:31 PM IST
सार
आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और वहां उसका यौन शोषण किया।
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विस्तार
कनखल कोतवाली क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है।
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आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और वहां उसका यौन शोषण किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
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डरी सहमी किशोरी को देख मां ने पूछा, तब उसने आपबीती बताई। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एक टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। एसपी सिटी दीपक सिंह ने बताया कि जल्द मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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