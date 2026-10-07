Haridwar News: दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर पिकअप-बाइक भिड़ंत, एक युवक की मौत, दो गंभीर घायल

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- मंगलवार देर शाम की घटना के बाद पिकअप चालक मौके से हुआ फरार- घायलों को स्थानीय निवासियों की मदद से इलाज के लिए पहुंचाया गयासंवाद न्यूज एजेंसीबहादराबाद। दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर पतंजलि योगपीठ के पास मंगलवार देर शाम एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। पिकअप वाहन की टक्कर से हुए इस हादसे में उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया।पुलिस के अनुसार, मंगलवार देर शाम सूचना मिलने पर शांतरशाह चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहां एक पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हालत में मिलीं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बाइक सवारों को 108 एंबुलेंस की मदद से निजी अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में जफर (22), वाजिद (21) और सादिक (18) शामिल थे। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने जफर को मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने जफर के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भिजवा दिया है। वाजिद और सादिक का उपचार अभी भी चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने पिकअप वाहन को कब्जे में ले लिया है।क्षेत्राधिकारी देवव्रत जोशी ने बताया कि चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस हादसे के कारणों की भी जांच कर रही है। मृतक जफर देहरादून निवासी अख्तर का पुत्र था। वह गाडोवाली में रहता था। वाजिद भारापुर भौरी का निवासी है, जबकि सादिक गाडोवाली का रहने वाला है। दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है।