Haridwar News: 22 को होगा वालीबॉल टीम का चयन ट्रायल

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हरिद्वार। जिला कार्यालय नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल की ओर से अनुसूचित जाति ओपन पुरुष वर्ग की राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता श्री पूर्णानंद स्टेडियम मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल में सात और आठ अक्तूबर तक होगी। इसमें भाग लेने के लिए जनपद हरिद्वार की टीम का चयन ट्रायल 22 सितंबर को शाम 3.30 बजे से स्पार्क एकेडमी झबीरन जट नारसन में किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी रविंद्र भंडारी ने बताया कि चयन ट्रायल में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण, एक फोटो फोटो साथ में लाना आवश्यक है। संवाद