Haridwar News: कांग्रेस ने भाजपाइयों की बुद्धि-शुद्धि के लिए किया यज्ञ

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संवाद न्यूज एजेंसीलालढांग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपाइयों की बुद्धि-शुद्धि के लिए यज्ञ किया। कहा कि झूला पुल के लिए अपनी ही सरकार में धरना देकर भाजपा नेता जनता को भ्रमित कर रहे हैं।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि भाजपा नेता वास्तव में रसूलपुर गोट के सामने रवासन नदी पर झूला पुल का निर्माण चाहते हैं तो उन्हें धरना-प्रदर्शन की राजनीति करने के बजाय मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए थी। संबंधित विभाग के अधिकारियों से लगातार संपर्क करना चाहिए था। लंबित अनुमतियों को तत्काल दिलवाने का प्रयास करना चाहिए था। शासन स्तर पर फाइल का लगातार फॉलोअप लेना चाहिए था।कांग्रेस का आरोप है कि इन आवश्यक कार्यों को करने के बजाय भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी केवल राजनीति कर रहे हैं। जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पुल के निर्माण की प्रक्रिया तेज होने के बजाय मामला और लंबित हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि रसूलपुर गोट, रसूलपुर, मीठीबेरी, आर्यनगर, लालढांग और आसपास के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी झूला पुल की मांग किसी राजनीतिक दल की मांग नहीं, बल्कि, क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता है। कांग्रेस इस मांग को लेकर जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। पुल के वास्तविक निर्माण तक लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। इस मौके पर कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह लहरी, शैलेंद्र पाठक, टीकाराम सैनी, अंजू मिश्रा, महेश्वरी देवी, खेम सिंह आदि मौजूद रहे।