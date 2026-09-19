Haridwar News: एक ही बर्तन में पक रहा था वेज-नॉनवेज, मीट बिक्री पर लगी रोक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 13 नमूने जांच के लिए भेजे, कई उत्पादों पर रोकलाइसेंस होटल का, चल रहा था रेस्टोरेंटमाई सिटी रिपोर्टरहरिद्वार। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने शनिवार को जिले में बड़ी कार्रवाई की है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, नमकीन इकाइयों और किराना प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर गंभीर अनियमितताओं पर कई खाद्य उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी गई। वहीं, विभिन्न कंपनियों के 13 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि हरिद्वार-दिल्ली हाईवे के एक होटल और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। इसमें प्रतिष्ठान केवल होटल लाइसेंस पर रेस्टोरेंट चला रहा था। लाइसेंस में चाय, मीट, इंडियन स्वीट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स जैसी कई श्रेणियां अंकित नहीं थीं। होटल प्रबंधन आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। किचन में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के लिए अलग सेक्शन नहीं थे। एक ही बर्तन में वेज और नॉन-वेज खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे।इन अनियमितताओं के चलते मीट उत्पाद, इंडियन स्वीट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई गई। इसके अलावा दिलीप जैन ने लक्सर में डेयरियों, नमकीन इकाइयों और किराना दुकानों का निरीक्षण किया। यहां से खुला पनीर, नमकीन और पैक्ड फ्रूटी ड्रिंक के तीन नमूने जांच के लिए लिए गए।निर्माण स्थल पर साफ-सफाई व स्वच्छता मानकों का पालन नहीं हो रहा था। फूड लाइसेंस नवीनीकरण न होने और आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने पर एक नमकीन इकाई और दो किराना दुकानदारों को नोटिस मिले। कैलाश चंद्र भट्ट ने हरिद्वार शहर में अभियान चलाया, अशोक प्रोविजन स्टोर से दो मसाले के नमूने लिए।दूध उत्पादों की जांच कर लिए गए नमूनेअशोक प्रोविजन स्टोर को केवल खाद्य पंजीकरण पर व्यवसाय चलाने के लिए कारण बताओ नोटिस मिला। शहरी डेयरियों और दूध विक्रेताओं का भी निरीक्षण हुआ। अभियान के तहत खुले दूध के तीन नमूने लिए गए। चांद डेयरी से देसी घी का एक नमूना, गुर्जर व न्यू शिव डेयरी से पनीर के दो नमूने जांच के लिए लिए गए। इस अभियान के दौरान हरिद्वार जनपद से कुल 13 खाद्य नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है।कुंभ समागम बन चुका है शोध का विषय : सोनिकामेलाधिकारी सोनिका ने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा विभाग की बैठक की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुंभ न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से देश को संपन्न करता है बल्कि आने वाले लोग यहां की व्यवस्थाओं का भी आकलन करते हैं। कुंभ समागम अब केवल देशभर के लोगों के लिए नहीं बल्कि विदेशी लोगों के शोध का विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी खाने, पीने, ठहरने और स्वच्छता को लेकर विदेशी मेहमान बेहतर आकलन करते हैं।