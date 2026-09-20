Haridwar News: पुल के लिए ग्रामीणों का धरना जारी
देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 07:03 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 07:03 PM IST
विज्ञापन
लालढांग। रसूलपुर में रवासन नदी पर पुल निर्माण शुरू कराने के लिए ग्रामीणों का धरना लगातार नौवें दिन भी जारी रहा। प्रशासनिक स्तर पर पुल निर्माण का प्रस्ताव और आश्वासन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बावजूद मौके पर काम शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक धरातल पर निर्माण शुरू नहीं होता, वे धरने पर डटे रहेंगे। महिलाओं ने धरनास्थल पर भजन-कीर्तन भी शुरू कर दिया है। इस मौके पर पंकज चमोली, यादरान सैनी, सोहन लाल ग्वाड़ी, मुन्नी देवी, प्रियंका, पूनम देवी, करुणा देवी, रतिराम आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन