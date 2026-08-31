Haridwar News: पिटकुल ने बदला ट्रांसफार्मर, निर्बाध आपूर्ति बहाल

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सिडकुल। औद्योगिक क्षेत्र स्थित 220 केवी विद्युत उपकेंद्र में खराब हुए ट्रांसफार्मर को हटाकर नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने का काम पूरा कर लिया गया है। इस उपकेंद्र से सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र के अलावा कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन और योगग्राम जैसे अति-संवेदनशील इलाकों को बिजली सप्लाई की जाती है। प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी के मार्गदर्शन में पिटकुल और यूपीसीएल की टीमों ने मिलकर इस कार्य को किया।