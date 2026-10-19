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Haridwar News: कर्मचारियों का धरना चौथे दिन भी रहा जारी

Mon, 19 Oct 2026 08:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:02 PM IST
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The employees' protest continued for the fourth day.
शिक्षकेतर कर्मचारी यूनियन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से केंद्रीय कार्यालय परिसर में दिया जा रहा धरना चौथे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने कहा कि धरना तब ही समाप्त होगा, जब मांगें मान ली जाएंगी। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष रजनीश भारद्वाज व महामंत्री नरेंद्र मलिक ने कहा कि कर्मचारियों के हकों की लड़ाई के लिए यूनियन सदैव तत्पर है। कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन हठधर्मिता पर उतारू हो गया है। कर्मचारियों की समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों की लड़ाई को जारी रखते हुए कर्मचारी किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई न्याय व अधिकारों को हासिल करने की है, जिन्हें हम लेकर रहेंगे। संवाद
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