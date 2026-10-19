Haridwar News: गुर्जर महासभा के प्रदेश महामंत्री बने राजकुमार और दलीप

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प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने घोषित की कार्यकारिणी

उत्तराखंड गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रदीप चौधरी ने कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश चौधरी, नरेश जैनर, नृपेंद्र चौधरी, राकेश कुमार वर्मा, डॉ. पवन सिंह, सतेंद्र चौधरी, अरूण चौहान को बनाया है। प्रदेश महामंत्री की जिम्म्मेदारी राजकुमार एडवोकेट और डॉ. दलीप सिंह को दी है। प्रदेश मंत्री विजय कटारिया, यशमोद चौधरी, नीरज राणा, सुधीर चौधरी, संजय चौधरी, सुरेंद्र मोतला, विजेंद्र चौधरी को बनाया है। कोषाध्यक्ष अमर सिंह पंवार, कार्यालय मंत्री राहुल बैंसला, मंगलेश पंवार, प्रवक्ता के पद पर नरेश अवाना, नरेश चौधरी, चरूर सिंह रावल को नियुक्त किया है। मीडिया संयोजक हितेश एडवोकेट, कुलवीर चौधरी, राजेंद्र कुमार, रवि चंदेला, पार्षद आकाश भाटी, संगीत चकराना, नीरज मोतला एडवोकेट, आईटी संयोजक जय कुमर, मुदित खटाना, लेखा विभाग अशोक भाटी को और कानूनी सलाहकार हरपाल सिंह पंवार एडवोकेट बनाए गए हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में जगपाल सिंह, महेंद्र प्रधान, रामकुमार प्रधान, हुकम सिंह, सेठपाल चौधरी, कनक सिंह पंवार नियुक्त किए गए हैं।

