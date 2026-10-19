Haridwar News: दर्शन कर श्रद्धालुओं ने किया कन्या पूजन
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:01 PM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:01 PM IST
विज्ञापन
दुर्गा अष्टमी और रामनवमी के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने हरिद्वार के सभी देवी के सिद्ध मंदिरों पर मां के दर्शन के बाद कन्या पूजन किया।हरिद्वार के मठ, मंदिरों, आश्रमों में भी सभी संतों ने कन्या पूजन किया। मनसा देवी, चंडी देवी, श्री दक्षिण काली मंदिर, अंजनी देवी, शीतला माता, माया देवी, पवित्र गुफा वैष्णो देवी मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। सिद्धपीठ अंजनी देवी मंदिर के महंत सतीश गिरी ने बताया कि दुर्गा अष्टमी और रामनवमी एक ही दिन होने से मंदिरों में भीड़ ज्यादा थी। संवाद
विज्ञापन